Индекс МосБиржи снизился на 2,4%, индекс РТС - на 1,6%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -В понедельник российский рынок акций снизился под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (котировки Brent упали к $76 за баррель) из-за опасений наступления рецессии в США.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, обновив минимум с начала июля 2023 года, лидировали в откате акции "Мечела" (-6,7%) и АФК "Система" (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 2,4% до 2828,72 пункта, индекс РТС снизился на 1,6% до 1049,01 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" упали в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 6 августа, составил 84,9471 рубля (-75,53 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-6,7% и -5,4% "префы"), АФК Система" (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,6% и -0,8% "префы"), Сбербанка (-3,3% и -3,2% "префы"), расписки OZON (-3,3%), бумаги НЛМК (-3%), "Норникеля" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (-2,7%), "Газпром нефти" (-2,7%), "Магнита" (-2,7%), "Газпрома" (-2,6%), ВТБ (-2,4%), ММК (-2,4%), "Московской биржи" (-2,2%), "Татнефти" (-2,2%), "РусГидро" (-2,1%), ОК "Русал" (-2,1%), "Северстали" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), МТС (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "ТКС Холдинга" (-1,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал неделю сильной нисходящей коррекцией. Индекс МосБиржи переписал годовые минимумы и опускался к 2800 пунктам, где нащупал поддержку. Среди причин фиксации прибыли - давление внешнерыночного негатива, спад цен на нефть и металлы, попытки укрепления рубля, а также острая геополитика.

Основной причиной пессимизма на внешних рынках стали усилившиеся опасения ухода экономики США в рецессию до начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Американский регулятор дал сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце, при этом последние макроданные, в частности июльский отчет по рынку труда, оказались заметно слабее прогнозов. В то же время Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший в понедельник максимальный спад с октября 1987 года индекс Nikkei 225 утянул вслед за собой вниз большинство бирж Азии, далее распродажи прокатились по Европе и США.

"О рисках глобального кризиса говорить преждевременно, пока - только о коррекции, хотя и масштабной. В текущем движении большую долю занимают негативные эмоции и ожидания инвесторов и меньшую - фундаментальные причины. Поэтому вскоре мы можем увидеть технический отскок мировых индексов", - считает эксперт "БКС МИ".

Потери индекса МосБиржи в сравнении с зарубежными индикаторами оказались умеренными. При улучшении конъюнктуры инвесторы начнут выкупать подешевевшие активы, восстановительный подъем выше 2900 пунктов может реализоваться за одну-две сессии. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 августа - 2800-2900 пунктов, считает Бахтин.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также считает, что падение мировых рынков идет на опасениях, что в США приближается рецессия. Волатильность на рынках может сохраниться до тех пор, пока Федрезерв не начнет снижать ставки (инвесторы ожидают первое снижение ставок ФРС в сентябре).

Российский рынок в начале недели также сохранил "медвежий" настрой на фоне негатива за рубежом. Индекс МосБиржи не смог удержаться вблизи рубежа 2900 пунктов, и теперь ближайшими уровнями поддержки будут выступать 2750-2800 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, продажи в начале недели продолжались по широкому спектру акций и коснулись прежде всего бумаг, по которым в ближайшие месяцы не ожидается выплаты дивидендов.

"РусАгро" в понедельник сообщило о сокращении прибыли во II квартале текущего года на 78% год к году (до 1,745 млрд рублей.) при росте выручки на 20% (до 72,3 млрд рублей). В компании заявили, что на чистую прибыль повлияли переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а также динамика курсовых разниц. Чистая прибыль РусАгро в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 3,8 раза, до 3,485 млрд рублей. В конце месяца (30 августа) акционеры "РусАгро" рассмотрят вопрос о ее редомициляции в Россию с Кипра, напомнила аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись масштабные продажи, хотя краткосрочным позитивным сигналом можно назвать активное отступление индикаторов от минимумов сессии после неплохих данных по сектору услуг США. На биржах заговорили о возможности экстренного заседания ФРС в связи со сложившейся ситуацией, которая в любом случае предупреждает о готовности инвесторов к масштабной фиксации прибыли после многих месяцев роста. Рублевый индекс МосБиржи оказался в зоне краткосрочной перепроданности, что в случае улучшения настроений на западных площадках может предвещать восстановление рынка во вторник с ближайшими сопротивлениями 2870 пунктов и 2900 пунктов, считает Кожухова.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, мощная коррекция на мировых рынках сопровождается опасениями, что экономика США может отправиться в рецессию и ожидаемое в сентябре снижение ставки ФРС запоздало. Общемировой негатив тянет вниз и нефть, что выступает фактором давления на российский рынок акций. Нефть Brent отыграла фигуру "расходящийся треугольник" и находится на поддержке, поэтому есть шанс на коррекцию вверх. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке также может поддержать котировки нефти, считает эксперт.

В целом вероятно продолжение снижения индекса МосБиржи и его уход в район 2500-2600 пунктов, где уже можно задумываться о новых инвестиционных покупках, полагает представитель компании "Алор Брокер".

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 обвалился на 12,4%, австралийский ASX Australia - на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 8,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE упали на 1,7-2,4%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 2,2-2,5%).

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров. Практически все акции из индекса Nikkei 225 упали, гонконгский Hang Seng обновил минимум за 19 месяцев.

На нефтяном рынке в понедельник цены обновили минимум с декабря на опасениях рецессии в США. К 18:50 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $76,25 за баррель (-3,4% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на 0,9% до $72,87 за баррель (-3,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Главным негативным фактором для мировых рынков стали опасения рецессии в Соединенных Штатах. Аналитики Goldman Sachs повысили вероятность того, что такой сценарий реализуется в ближайший год, до 25% с 15%. Также нефтетрейдеры озабочены перспективами сокращения спроса на топливо в Китае.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции "СПБ Биржи" (-7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,8%), расписки ЦИАН (-5,6%), акции "Русснефти" (-5%), ПАО "Европейская электротехника" (-4,8%), банка "Авангард" (-4,7%), SFI (-4,6%).

Подорожали акции ПАО "ММЦБ" (+10,2%), Росбанка (+1,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,55 млрд рублей (из них 20,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,42 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,97 млрд рублей на акции "Газпрома").