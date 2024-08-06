Quantum Capital купит американского производителя электроэнергии Cogentrix за $3 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Фонд прямых инвестиций Quantum Capital Group покупает независимого американского производителя электроэнергии Cogentrix Energy у Carlyle Group за $3 млрд.

Cogentrix, штаб-квартира которой находится в Северной Каролине, владеет 11 электростанциями, работающими на природном газе, общей мощностью 5,3 ГВт, сообщил Quantum.

Интерес инвесторов к сфере энергетики в последнее время повышается на фоне роста спроса на электричество со стороны цифровых сетей, отмечает Financial Times.

Carlyle купила Cogentrix у Goldman Sachs Group Inc. в 2012 году. С тех пор активы Cogentrix увеличились почти вдвое благодаря приобретению новых предприятий и развитию бизнеса.

Сделка между Carlyle и Quantum Capital требует одобрения регуляторов. Стороны рассчитывают закрыть ее в период между четвертым кварталом 2024 года и первым кварталом 2025 года.