Gunvor купит у TotalEnergies долю в СП, владеющем 800 АЗС в Пакистане

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - TotalEnergies подписала соглашение с швейцарским трейдером Gunvor Group о продаже 50-процентной доли в совместном предприятии, владеющем 800 автозаправочных станций в Пакистане, сообщила французская компания.

Так, продается доля в Total PARCO Pakistan Limited (TPPL), где вторым участником является компания PARCO (60% у правительства Пакистана и 40% владеет суверенный фонд Абу-Даби Mubadala Investment Company).

Сделка, отмечает TotalEnergies, отражает выборочную стратегию компании по розничному бизнесу, сфокусированному на ключевых регионах и возможностях роста и перехода (энергетического - ИФ).

TPPL владеет сетью более чем 800 АЗС. Новое СП продолжит деятельность под брендом Total Parco в течение 5 лет. Сделка должна быть одобрена властями.