Суд поддержал взыскание 2 млрд рублей с экс-руководителей "Открытие холдинга"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник поддержал свое постановление от 11 июня о солидарном взыскании с бывших гендиректоров АО "Открытие холдинг" Павла Федосеева и Андрея Коняева, а также Венеры Набиуллиной 2,1 млрд рублей убытков.

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - сказано на сайте суда.

Заявление конкурсного управляющего АО "Открытие холдинг" Марии Булатовой о взыскании денежных средств поступило в суд 16 мая 2023 года.

Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2024 года отказал Булатовой в солидарном взыскании с Федосеева, Коняева и Набиуллиной 2,1 млрд рублей.

Однако 11 июня апелляционный суд отменил отказ и постановил взыскать с них солидарно в пользу АО "Открытие Холдинг" 2,1 млрд рублей убытков.

Не согласившись с этим, Венера Набиуллина подала в апелляционный суд заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, оно и было рассмотрено во вторник, 6 августа.

В материалах дела Венера Набиуллина указывается как бывший гендиректор дочерней компании "Открытие холдинга" - ООО "Пауэр Ресорсес".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по данным на 19 июля 2022 года (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" - на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе 2017 года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался банк "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.