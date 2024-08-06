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Суд поддержал взыскание 2 млрд рублей с экс-руководителей "Открытие холдинга"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд во вторник поддержал свое постановление от 11 июня о солидарном взыскании с бывших гендиректоров АО "Открытие холдинг" Павла Федосеева и Андрея Коняева, а также Венеры Набиуллиной 2,1 млрд рублей убытков.

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - сказано на сайте суда.

Заявление конкурсного управляющего АО "Открытие холдинг" Марии Булатовой о взыскании денежных средств поступило в суд 16 мая 2023 года.

Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2024 года отказал Булатовой в солидарном взыскании с Федосеева, Коняева и Набиуллиной 2,1 млрд рублей.

Однако 11 июня апелляционный суд отменил отказ и постановил взыскать с них солидарно в пользу АО "Открытие Холдинг" 2,1 млрд рублей убытков.

Не согласившись с этим, Венера Набиуллина подала в апелляционный суд заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, оно и было рассмотрено во вторник, 6 августа.

В материалах дела Венера Набиуллина указывается как бывший гендиректор дочерней компании "Открытие холдинга" - ООО "Пауэр Ресорсес".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по данным на 19 июля 2022 года (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов.

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" - на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе 2017 года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался банк "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

Арбитражный суд Москвы Открытие холдинг Траст Андрей Коняев Венера Набиуллина Мария Булатова
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