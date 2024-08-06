Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешних настроений и наметившегося вечером роста нефти (Brent поднялась к $77 за баррель, хотя днем цена падала ниже $76 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти" (+2%), аутсайдерами дня выступили бумаги "Мечела" (-3,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2830,75 пункта (+0,1%, утром индекс поднимался до 2863,45 пункта), индекс РТС - 1047,09 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составил 85,1646 руб. (+21,75 копейки).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2%), "Московской биржи" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,5% "префы"), АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), ОК "Русал" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции "Мечела" (-3,1% и -2,8% "префы"), "Аэрофлота" (-1,3%), "Магнита" (-1%), "Татнефти" (-0,9%), "Роснефти" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал торги во вторник бодрым отскоком в унисон с мировыми площадками, но во второй половине дня покупатели растеряли инициативу. Причиной этому могла послужить ценовая неуверенность в нефти, котировки которой днем снижались и лишь к вечеру вернулись к росту. Кроме того, рубль вечером несколько ослаб, что подогрело бумаги компаний-экспортеров.

Импульс восстановления мировых площадок во вторник замедлился. Из важной экономической статистики среды интерес будут представлять данные по торговому балансу Китая за июль и объему промышленного производства Германии в июне. При улучшении конъюнктуры российские акции могут показывать быстрое восстановление. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 августа – 2785-2885 пунктов, считает Бахтин.

На российском валютном рынке во вторник удерживалось относительное равновесие. Рубль поддержала новость об увеличении роста валютных интервенций в августе, объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила вырастет более чем вдвое – с 3 млрд до 7,3 млрд рублей в день. Высокие ставки также априори играют в пользу рубля. Восстановление импорта при этом, по-видимому, происходит медленно и неравномерно, что отражается в слабом спросе на инвалюту со стороны импортеров. Тем не менее, импорт будет в любом случае восстанавливаться, а с ним - и спрос на валюту. К концу августа юань может пробить вверх отметку 12 руб., а доллар - подойти к 90 руб./$1, полагает представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по акциям Solidcore (+2%) продолжаются спекулятивные покупки, хотя в целом бумаги с конца июля движутся в достаточно узком диапазоне торгов. "Газпром нефть" может стать одной из наиболее интересных дивидендных историй за 9 месяцев текущего года, что при прочих равных делает акции привлекательными во II полугодии текущего года.

"ФосАгро" в среду готовится представить финансовые результаты за II квартал по МСФО. Вполне возможно, что "ФосАгро" отложит рекомендацию по дивидендам за II квартал 2024 года и объявит о следующих выплатах уже при подведении итогов III квартала, как это было сделано в 2023 году. Целевая цена бумаг "ФосАгро" - 5538 руб. за штуку, отметила аналитик.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во вторник протестировали среднесрочные поддержки $76,5 и $72,8 за баррель соответственно, после чего отскочили вверх. Значимых позитивных фундаментальных сигналов у котировок на данный момент, однако, пока нет. Вечером ежемесячный отчет по рынку представит Минэнерго США, а ОПЕК и МЭА опубликуют свои прогнозы уже на следующей неделе. В середине недели инвесторы также традиционно смогут оценить данные по запасам в США.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдалось восстановление от достигнутых накануне минимумов, которое на данный момент представляется коррекционным и вскоре может смениться новыми продажами. Среда при этом начнется с данных о внешнеторговом балансе Китая, которые будут влиять на настроения на сырьевых рынках: в среднем ожидается улучшение показателей по сравнению с предыдущим месяцем. Индексы МосБиржи и РТС во вторник находились в узком диапазоне торгов и не смогли развить наметившийся рост, что еще раз подтверждает общую слабость рынка, несмотря на утренние покупки по широкому спектру акций, заключила Кожухова.

По оценке ведущего аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, основные риски для будущей динамики рынков рискованных активов и валют - это риски того, что американская экономика свалится из "мягкой посадки" в рецессию, при этом выросли риски развития полноценной войны на Ближнем Востоке, да и предстоящие президентские выборы с обострением внутриполитической борьбы в США тоже создают свои неопределенности.

Несмотря на неожиданное повышение уровня безработицы в США до 4,3% (максимум с октября 2021г), слабый прирост рабочих мест, а также ряд других сигналов охлаждения экономической активности, объективно ситуация в американской экономике пока не так тревожна (рост ВВП США ускорился во II квартале 2024г), чтобы требовалось внеочередное снижение ставки ФРС. Оно может не столько помочь, сколько спровоцировать дальнейшую нестабильность на рынках, поскольку станет доказательством резкого ухудшения обстановки, полагает аналитик.

Пока же рынки корректируют зашкаливающий уровень пессимизма, поскольку, возможно, дела в экономике США не настолько плохи, как кажется. Во вторник в США вышли данные по торговому балансу за июнь, Минэнерго США (EIA) опубликует обзор Short-Term Energy Outlook. В начале этой недели индекс доллара остановил падение примерно возле минимумов марта (102,3 пункта). Но после отскока вверх, который может продлится несколько дней, можно ждать новую волну ослабления DXY, считает Потавин.

Зарубежные фондовые биржи

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 взлетел на 10,2% после обвала накануне на 12,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), нет единого вектора в Европе (индекс DAX подрос на 0,1%, FTSE, CAC 40 снизились на 0,02-0,6%), но "плюсуют" Штаты (индексы к 18:50 по Москве выросли на 1,1-1,7% во главе с Nasdaq).

Резервный банк Австралии (RBA) на заседании во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Розничные продажи в еврозоне в июне уменьшились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading Economics.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.

Накануне мировые рынки обвалились из-за роста опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

Нефть

На нефтяном рынке вечером во вторник цены возобновили рост из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В частности, инвесторы оценивают возможную реакцию Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Главным негативным фактором остаются опасения сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статданных.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $76,81 за баррель (+0,7% и -0,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $73,55 за баррель (+0,9% и -0,8% в понедельник).

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции Росбанка (+7,6%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+4,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+3,5%), акции ПАО "Генетико" (+3,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+2,6%), "Мосэнерго" (+2,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+2,1% и +3,8% "префы").

Снизились расписки HeadHunter (-3,2%), акции ПАО "Куйбышевазот" (-3,1%), "Русснефти" (-2,6%), "ВСМПО-Ависма" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,19 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,09 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,42 млрд рублей на акции "Газпрома").