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Производитель Nivea в I полугодии увеличил выручку на 4,8%,

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германский химический концерн Beiersdorf AG, выпускающий косметику под маркой Nivea, в первом полугодии увеличил выручку на 4,8% в годовом исчислении - до 5,175 млрд евро, сообщается в его пресс-релизе.

Органический рост составил 7,1%.

Скорректированная прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась до 838 млн евро против 852 млн евро годом ранее. При этом прибыль после уплаты налогов выросла до 590 млн евро с 589 млн евро.

Рентабельность по EBIT опустилась до 16,2% с 17,3%.

В сегменте потребительских товаров выручка в январе-июне повысилась на 5,4% и достигла 4,3 млрд евро (органический рост на 8%).

Компания подтвердила годовой прогноз, согласно которому ожидает органического увеличения выручки как в целом, так и в потребительском сегменте на 6-8%. Также предполагается, что рентабельность по EBIT превысит прошлогодний уровень.

Beiersdorf Nivea Германия
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