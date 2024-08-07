Рязанский завод Tungstone удвоил мощности по выпуску аккумуляторов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ООО "Рязанский аккумуляторный завод "Тангстоун"" после модернизации производства увеличил мощность в 2 раза - до 1,2 млн единиц продукции в год, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

Общий объем инвестиций в модернизацию составил около 1 млрд рублей. В том числе 460 млн рублей в виде льготных займов предоставил ФРП.

"Основное направление реализации инвестиционного проекта "РАЗ-Индустрия" - освоение полного цикла производства аккумуляторов с внедрением новых технологий и расширением ассортимента продукции", - прокомментировал гендиректор "Тангстоуна" Юрий Васильев.

На новом оборудовании предприятие изготавливает свинцово-кислотные аккумуляторные батареи автомобильного назначения под марками Gladiator и Tungstone, а также промышленные аккумуляторы под маркой Stark.

Основная часть продукции поступает на российский рынок, а также используется для комплектации грузовых автомобилей "КАМАЗ" и специальной техники "НефАЗ". Предприятие поставляет продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан, Киргизию, Таджикистан, Грузию и Саудовскую Аравию.

Кроме того, "Тангстоун" имеет лицензии на проектирование и производство аккумуляторов для ГК "Росатом": на предприятиях атомной отрасли и на АЭС аккумуляторы используются в качестве резервных источников питания и для сглаживания пиков потребления.

Завод "Тангстоун" был основан в 2004 году. На сайте предприятия оно названо одним из крупнейших в России производителей свинцово-кислотных батарей. Владельцем ООО является московское ООО "Акку-Фертриб".

ООО "Акку-Фертриб", по информации самой компании, имеет 12 филиалов в различных регионах России, а также сеть дочерних структур в ряде стран ближнего зарубежья. Основной сферой деятельности компании является производство и поставка стационарных и тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, а также реализация комплексных проектов с применением электротехнического промышленного оборудования.