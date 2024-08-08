VEON во II квартале нарастил выручку на 12,1% - до $1 млрд

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON во II квартале 2024 года получил выручку в $1 млрд, что на 12,1% выше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщила компания.

На сервисную выручку пришлось $987 млн - показатель увеличился на 11,3% в годовом выражении.

EBITDA телекоммуникационного холдинга увеличилась на 10,6% год к году - до $459 млн. Рентабельность EBITDA составила 44,7%.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 15,1%, EBITDA - на 13,9%.

Рост выручки показали четыре из шести "дочек" VEON - в Пакистане, Казахстане, Узбекистане и на Украине.

Абонентская база VEON во II квартале увеличилась на 1% - до 157,4 млн. Количество 4G-пользователей за период достигло 98,4 млн (рост на 11,2%). Доля пользователей 4G в общей абонентской базе увеличилась на 5,7 процентного пункта - до 62,5%.

CAPEX группы увеличился на 5,8% - до $181,4 млн.

Остаток денежных средств и их эквивалентов составил $722 млн против $632 млн по состоянию на март 2024 года. При этом год к году объем средств сократился на 70%.

Чистый долг VEON по итогам II квартала увеличился на 17,6% - до $3,2 млрд.

VEON сохранил прогноз на весь 2024 год по росту выручки в нацвалютах на 16-18%, по росту EBITDA в нацвалютах на 18-20%.