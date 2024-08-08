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Рынок акций РФ в четверг просел к 2850п по индексу МосБиржи

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг исчерпал коррекционный импульс и вернулся к снижению из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и подросшую нефть (Brent поднялась к $79 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 2850 пунктов во главе с бумагами "Мечела" (-3,2%) и АФК "Система" (-2,8%), при этом откат вечером сдерживался ослаблением рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2852,51 пункта (-0,8%, днем индекс поднимался до 2888,1 пункта), индекс РТС - 1038,1 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составил 86,5621 руб. (+60,78 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-3,2% и -3,9% "префы"), АФК "Система" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,5%), "Магнита" (-1,4%), "ТКС Холдинг" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), ВТБ (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,6% "префы"), расписки OZON (-1%), бумаги "ММК" (-0,9%), "НЛМК" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,3%), Solidcore (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Сбербанк во II квартале получил 418,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 380 млрд руб. годом ранее (прогноз составлял 413 млрд руб.). По итогам I полугодия Сбербанк получил 816,1 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 738 млрд руб. годом ранее (прогноз 810 млрд руб.).

Выручка интернет-холдинга "ВК" (-1,9%) в I полугодии составила 70,2 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат по выручке соответствует консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе ожиданий аналитиков инвесткомпаний и банков. По итогам II квартала выручка "ВК" увеличилась на 21% - до 36,4 млрд рублей.

Совет директоров "ФосАгро" (-0,8%, до 5399 рублей), обсудив финрезультаты за I полугодие, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 117 рублей на акцию, сообщила компания. В качестве даты закрытия реестра рекомендовано установить 22 сентября. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 сентября.

Подорожали в четверг акции "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,93 млрд рублей (из них 9,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,04 млрд рублей на акции "Газпрома").

Зарубежные рынки

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,4-1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 1,3-2,2% во главе с Nasdaq).

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 17 тыс. и составило 233 тыс., сообщило в четверг Минтруда. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 240 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Отчет показывает, что число увольнений в Штатах остается низким, рынок труда находится в довольно хорошем состоянии, отмечает Market Watch.

На этой неделе к отчету о заявках было приковано больше внимания, чем обычно, поскольку слабые данные по американскому рынку труда за июль, опубликованные в минувшую пятницу, спровоцировали рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков, пишет The Wall Street Journal.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены возобновили рост на фоне увеличения аппетита к риску после выхода в США статданных, которые ослабили опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $78,81 за баррель (+0,6% и +2,4% накануне), сентябрьская цена фьючерсов на WTI - $76,02 за баррель (+1,1% и +2,8% в среду).

Рынок по-прежнему ждет действий Ирана в ответ на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Телеканал CNN сообщил, что Иран все еще обдумывает, как отреагировать на убийство главы политбюро ХАМАС. В то же время телеканал Iran International сообщил со ссылкой на источники, что президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи воздержаться от нападения на Израиль.

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