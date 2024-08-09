Фондовые рынки Европы в основном завершили сессию четверга в минусе, исключением стала Германия

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы в основном завершили торги в четверг в минусе, исключением стала Германия.

К закрытию рынка индексы частично отыграли падение, отмечавшееся в ходе сессии, благодаря общему улучшению настроя инвесторов после публикации статданных по американскому рынку труда, подтвердивших, что он остается в стабильном состоянии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов прибавил 0,08%, составив 496,37 пункта.

Германский индикатор DAX поднялся на 0,37%, британский FTSE 100 - снизился на 0,27%, французский CAC 40 - на 0,26%, итальянский FTSE MIB - на 0,28%, испанский IBEX 35 - на 0,39%.

Акции Siemens AG подорожали на 2,1% по итогам торгов во Франкфурте в четверг. Германский промышленный конгломерат резко увеличил чистую прибыль и умеренно нарастил выручку в третьем финквартале (апрель-июнь). При этом объем новых заказов Siemens упал.

Бумаги немецкого страховщика Allianz выросли в цене на 1,9% благодаря его сильным квартальным показателям, а также расширению программы обратного выкупа акций на 500 млн евро.

В числе лидеров роста в Германии также оказались акции Rheinmetall (+3,4%), Deutsche Telekom (+1,9%), Daimler Truck (+1,6%). В то же время заметно подешевели бумаги Puma (-3,7%), DHL Group (-1,9%) и Beiersdorf (-1,8%).

Стоимость бумаг Uniper упала на 5,3%. Германская энергетическая компания резко снизила чистую прибыль в первом полугодии.

Во Франции подешевели акции Remy Cointreau (-1,8%), Airbus (-1,1%), L'Oreal (-1,3%), Safran (-0,6%), а также Kering (-0,3%)

Бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton завершили торги повышением на 0,3%, отыграв падение, превышавшее в ходе сессии 1%.

Котировки акций крупных европейских банков в основном снизились к закрытию рынка, в том числе Commerzbank - на 3,1%, Societe Generale - на 0,4%, BNP Paribas - на 0,1%, Barclays - на 0,4%, FinecoBank - на 2%, Banco BPM - на 1,5%, Banco de Sabadell - на 0,4%.

Капитализация Deutsche Bank увеличилась по итогам торгов на 0,4%, UniCredit - на 0,1%.

Бумаги представителей полупроводниковой отрасли подешевели, в том числе, ASML - на 0,2%, STMicroelectronics - на 0,3%, Infineon Technologies - на 0,2%.

Стоимость акций BP Plc увеличилась на 0,1%, Shell - на 0,2%, TotalEnergies - практически не изменилась.