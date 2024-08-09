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ЦБ Мексики неожиданно снизил ключевую ставку до 10,75%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Банк Мексики снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 10,75% годовых, несмотря на ускорение инфляции в стране.

Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, ожидавших сохранения ставки. Альфредо Коутиньо из Moody's Analytics назвал его "удивительным" и "совершенно не соответствующим инфляционным условиям".

Инфляция в Мексике в июле ускорилась до 5,57% с 4,98% в июне. Целевым уровнем является 3%.

Регулятор обосновал свое решение снизить ставку рисками ослабления экономической активности, а также отметил, что ускорение роста цен наблюдается в особенно волатильных категориях товаров, таких как энергоносители и продукты питания.

Курс мексиканского песо к доллару США упал на 11% с начала года. В ходе торгов в пятницу песо укрепляется на 0,2%, до 18,8369/$1.

Мексика Moody's Analytics Банк Мексики
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