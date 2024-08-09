Медиакомпания AMC Networks получила убыток во II квартале

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания AMC Networks во втором квартале зафиксировала чистый убыток и сократила выручку на 8%, при этом выручка оказалась лучше прогнозов рынка.

Чистый убыток компании в апреле-июне 2024 года составил $29,2 млн, или 66 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $70,2 млн, или $1,6 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,24 в расчете на акцию с $2,02. Средняя оценка аналитиков, опрошенных FactSet, составляла $1,52 на акцию.

Компания сократила выручку на 8% - до $625,9 млн. Консенсус-прогноз предусматривал $601,4 млн.

В том числе доходы AMC от продажи лицензированного контента в США сократились на 18%, до $67 млн, выручка от продажи подписок на стриминговые сервисы понизилась на 13%, до $50 млн, выручка от рекламы - на 11%, до $149 млн.

С начала 2024 года капитализация AMC Networks упала на 45%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 11,5%.

AMC Networks владеет каналами AMC, BBC America, IFC и SundanceTV, а также стриминговыми сервисами AMC+ и Acorn TV.