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Минцифры и разработчики ПО готовят предложение по ценообразованию на софт для госзакупок

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ совместно с разработчиками ПО готовят предложения по обеспечению прозрачности ценообразования на софт для закупок госорганами и госкомпаниями, в них также должны быть обозначены потенциальные размеры скидок в зависимости от объема закупок. Об этом сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры и ФАС России подготовить предложения о возможных механизмах государственного контроля и регулирования цен на ПО в рамках размещения госзаказа, а также при закупках госкомпаниями.

"Минцифры совместно с ведущими российскими разработчиками ПО прорабатывает механизм определения прозрачного ценообразования при осуществлении закупок в интересах госорганов и госкомпаний, который бы исключил случаи недобросовестной конкуренции и злоупотреблений. Будем просить разработчиков установить предельные цены и публиковать прайс-листы, показав потенциальный объем скидок в зависимости от объема закупок", - сказал Шадаев в пятницу в кулуарах всероссийского форума "Цифровая эволюция".

Он добавил, что Минцифры предварительно договорилось с отраслью сформулировать эти предложения до конца августа.

Минцифры Максут Шадаев
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