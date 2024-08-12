Инфляция в Индии в июле опустилась ниже целевого уровня ЦБ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Индии в июле рост потребительских цен замедлился до минимума с августа 2019 года, опустившись ниже целевого показателя Центробанка в 4% впервые почти за пять лет.

По данным статистического ведомства страны, инфляция июле замедлилась до 3,54% в годовом выражении с 5,08% в июне. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 3,65%.

Существенное ослабление инфляции в значительной мере связано с колебаниями цен на продукты питания, и Резервный банк Индии не ожидает, что инфляция будет оставаться столь же низкой до конца этого года.

Стоимость продуктов питания в стране в июле выросла на 5,45% в годовом выражении после скачка на 9,36% в июне. Снижение цен на коммунальные услуги ускорилось до 5,48% с 3,66%.

Потребительские цены в Индии в прошлом месяце были на 1,4% выше, чем в июне, когда их рост в помесячном выражении составил 1,33%.

Объем промпроизводства в стране в июне увеличился на 4,2% относительно того же месяца годом ранее - минимально за 5 лет, говорится в другом отчете индийского статведомства. В мае показатель вырос на 5,9%.

Объем производства в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 78% всего промпроизводства, в позапрошлом месяце увеличился на 2,6% после подъема на 4,6% месяцем ранее.