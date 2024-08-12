Профицит внешней торговли РФ в январе-июне вырос на 20,7% до $68,6 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июне 2024 года составило $68,6 млрд, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):