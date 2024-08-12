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Профицит внешней торговли РФ в январе-июне вырос на 20,7% до $68,6 млрд

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июне 2024 года составило $68,6 млрд, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ РФ.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

Показатель июнь м/м г/г январь-июнь г/г
Экспорт 35,3 -4,1 % 2,5 % 206,6 -0,9 %
Импорт 23,8 -3,3 % -6,2 % 138,1 -9,0 %
Сальдо 11,5 -5,6 % 27,0 % 68,6 20,7 %
Оборот 59,2 -3,8 % -1,2 % 344,7 -4,3 %
ЦБ РФ Банк России
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