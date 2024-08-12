Профицит внешней торговли РФ в январе-июне вырос на 20,7% до $68,6 млрд
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-июне 2024 года составило $68,6 млрд, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ЦБ РФ.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|июнь
|м/м
|г/г
|январь-июнь
|г/г
|Экспорт
|35,3
|-4,1 %
|2,5 %
|206,6
|-0,9 %
|Импорт
|23,8
|-3,3 %
|-6,2 %
|138,1
|-9,0 %
|Сальдо
|11,5
|-5,6 %
|27,0 %
|68,6
|20,7 %
|Оборот
|59,2
|-3,8 %
|-1,2 %
|344,7
|-4,3 %