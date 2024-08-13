Brent подешевела до $81,89 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в минусе днем во вторник после резкого подъема в понедельник.

К 14:38 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,41 (0,5%), до $81,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,36 (0,45%), до $79,7 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,3% и обновила максимум с 25 июля, а фьючерс на WTI подскочил в цене на 4,2%, до самого высокого уровня с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. 12 августа Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник в целом подтвердило оценку глобального роста спроса на нефть в 2024 году на уровне на 970 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 974 тысячи б/с.

По мнению аналитиков, мировой спрос на нефть в прошлом году составил 102,09 млн б/с, в 2024 году он ожидается на уровне 103,06 млн б/с. Прогноз на 2025 год понижен на 28 тысяч б/с: с 104,041 млн б/с до 104,013 млн б/с.