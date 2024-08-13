Минэкономразвития предложило сократить объем данных в электронной путевке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления "О внесении изменений в правила функционирования единой информационной системы электронных путевок", его принятие позволит упростить для бизнеса передачу данных в систему. Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник пресс-службе ведомства.

"В конце прошлого года туроператорским сообществом был поднят вопрос об оптимизации процесса работы в системе ГИС "Электронная путевка". Минэкономразвития проработало предложения и включило их в дорожную карту трансформации делового климата в туризме, которая направлена на снятие излишних барьеров для бизнеса. Речь идет о сокращении полей электронной путевки, что существенно упростит ее использование со стороны туроператоров, позволит сократить время передачи сведений в систему. Например, предлагается упростить такие пункты, как "Права и обязанности сторон", "Условия расторжения договора", "Сведения о порядке досудебного взаимодействия сторон договора", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, теперь в систему можно вносить данные о "срочных" турах (реализованных менее чем за 24 часа до запланированной даты путешествия). Это позволит соотнести требования законодательства РФ в сфере туризма с фактически осуществляемой туроператорами в настоящее время деятельностью по реализации соответствующих туров.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, работа министерства по упрощению процедуры внедрения электронной путевки очень важна для бизнеса.

"В частности, в прошлом году по нашей просьбе внедрение электронной путевки для туроператоров по внутреннему туризму было отложено на год, в ходе дальнейшей проработки вопроса коллеги поддержали наши предложения по сокращению объема передаваемых данных в систему, что сократит время на внесение данных и исключит ситуации с возможными ошибками", - подчеркнул он.

По словам эксперта, работа над внедрением системы продолжается.

"Периодически появляются новые сложности, которые мы совместно отрабатываем, сегодня Минэкономразвития выпустило уточнения, согласно которым туроператорам предоставляется возможность начать исполнять обязанность по передаче данных в систему "Электронная путевка", параллельно с этим проходя аттестацию рабочего места, на это предоставляется срок до 1 ноября. Это снимает большую проблему в части легальности деятельности туроператоров по внутреннему туризму после 1 сентября 2024 года", - сказал Уманский.

"Электронная путевка" – государственная информационная система, в которую туроператоры и турагентства должны передавать данные о каждом проданном пакетном туре и всех его параметрах, включая сроки, название перевозчика, отеля, стоимость и другие. Для туроператоров по выездному туризму передача данных в систему стала обязательной с 15 ноября 2023 года. Для туроператоров по внутреннему и въездному этот срок наступит 1 сентября. После этой даты в случае невыполнения нормы туроператорам грозят штрафы и исключение из единого федерального реестра, то есть запрет на занятие туроператорской деятельностью.