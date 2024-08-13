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Цены на нефть усилили снижение, Brent торгуется чуть выше $81 за баррель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили снижение на торгах во вторник.

Трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА), а также новости с Ближнего Востока.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 по московскому времени составила $81,04 за баррель, что на $1,26 (1,53%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,29 (1,61%), до $78,77 за баррель.

МЭА во вторник в целом подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее оно прогнозировало повышение на 974 тыс. б/с.

Таким образом, МЭА ожидает существенного сокращения темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн б/с. Это в значительной мере связано с ожиданиями замедления роста потребления нефти в Китае.

Накануне ОПЕК немного понизила прогнозы повышения спроса на сырье в 2024 и 2025 гг., отметив ослабление экономики КНР.

Несмотря на беспокойство инвесторов в отношении перспектив спроса, "потенциал падения стоимости нефти ограничен в связи с сохранением геополитической напряженности, которая усиливает рыночную неопределенность и поддерживает цены", говорит аналитик Exness Ли Син Гань.

"Трейдеры остаются в напряжении, опасаясь разрастания конфликта на Ближнем Востоке, которое может нарушить поставки нефти из региона", - цитирует эксперта Market Watch.

Brent WTI МЭА ОПЕК
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