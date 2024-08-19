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Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Общий размер финансовых активов частного сектора американской экономики в шесть раз превышает ВВП страны, подсчитали аналитики Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом.

Этот объем включает в себя стоимость депозитов, кредитов, прямых инвестиций, резервов пенсионных фондов, валюты, акций, облигаций и других ценных бумаг, но не включает недвижимость.

По словам аналитиков, такое соотношение отражает финансиализацию экономики США и глубину неравенства населения по уровню благосостояния.

До ослабления регулирования американской экономики в 1980-х финансовые активы превышали ВВП лишь в 2,9 раза, однако с тех пор стабильно растут и приближаются к пиковому показателю в 6,3 ВВП, достигнутому в июне 2021 года.

По данным Федеральной резервной системы, с учетом недвижимости общее благосостояние американских домохозяйств примерно в восемь раз превышает располагаемый личный доход.

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