"Газпром" и SOCAR договорились о "расширении разнопланового стратегического партнерства"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" и Госнефтекомпания Азербайджана договорились о расширении стратегического партнерства, сообщил через пресс-службу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Делегация "Газпрома" принимает участие в мероприятиях государственного визита президента России Владимира Путина в республику.

Миллер отметил, что "взаимовыгодное, партнерское взаимодействие "Газпрома" и SOCAR динамично развивается".

"В частности, речь идет о проекте "Север-Юг", о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнута договоренность о расширении разнопланового стратегического партнерства", - сказал он.