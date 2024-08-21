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Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%

Оператор Гонконгской биржи увеличил чистую прибыль во II кв. на 9%
Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx), оператор Гонконгской фондовой биржи, увеличил чистую прибыль во втором квартале на 9%, выручку - на 8%, до рекордного для этого периода года уровня.

Рост прибыли был отмечен впервые за три квартала благодаря подъему активности в сфере IPO и торговли акциями.

Как говорится в пресс-релизе HKEx, чистая прибыль в апреле-июне составила 3,16 млрд гонконгских долларов ($405 млн) по сравнению с 2,9 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что показатель увеличится до 3,2 млрд долларов.

Квартальная выручка биржевого оператора повысилась до 5,42 млрд долларов с 5,02 млрд долларов годом ранее. Эксперты в среднем ожидали выручку HKEx на уровне 5,43 млрд долларов. Выручка от основных операций увеличилась на 7%, до 5,03 млрд долларов.

Среднесуточный оборот торговли акциями на HKEx во втором квартале был на 23% выше прошлогоднего показателя - 111,8 млрд долларов.

За шесть месяцев текущего года биржа получила 81 заявку от компаний на проведение IPO - это на 69% больше, чем годом ранее. По данным на конец июня, число заявок на размещение акций составляло 107.

Операционные расходы HKEx во втором квартале снизились на 2%, до 1,38 млрд долларов.

Акции HKEx теряют в цене 1,7% на торгах в Гонконге в среду. С начала текущего года их стоимость опустилась на 15%.

HKEx является одним из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем LME.

Гонконг Гонконгская биржа
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