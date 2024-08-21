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Росрыболовство повторно распределит квоту на вылов краба в ряде зон Дальнего Востока

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - АО "Российский аукционный дом" (РАД) 6 сентября проведет повторный аукцион по распределению крабовых квот с инвестиционными обязательствами в ряде зон Дальнего Востока.

Как сообщается на сайте РАД, лот состоит из 100% доли на вылов краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, краба волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне, краба колючего в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, краба равношипого в Южно-Курильской зоне и краба синего в Восточно-Сахалинской подзоне. Начальная цена - 1,982 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются по 4 сентября.

"Аукцион будет проводиться в рамках первого этапа распределения инвестиционных квот крабов в электронной форме на электронной площадке. На торги лот выставляется повторно, начальная цена снижена на 10%", - говорится в сообщении Росрыболовства.

В рамках договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, победитель торгов должен построить судно-краболов на территории РФ.

В ходе первого этапа распределения квот крабовые аукционы были запущены в октябре 2019 года на электронной площадке РАД. Всего был реализован 41 лот на сумму 144,18 млрд рублей. Превышение по торгам составило 18%.

Росрыболовство Российский аукционный дом Дальний Восток
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