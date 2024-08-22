Завод Haval в Тульской области запланировал увеличить производство на треть

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский автосборочный завод Haval планирует в 2024 году почти на треть увеличить производство автомобилей по сравнению с 2023 годом, до 130 тыс. штук. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Среди новых для региона отраслей – автомобилестроение. Всего за 3 года его доля с 2% выросла до 12%. "Хавейл" стал вторым по объему производства автозаводом в стране. В 2024 году планируется выпустить более 130 тыс. автомобилей – это 30-процентный прирост к прошлому году", - говорится в сообщении.

В марте 2024 года сообщалось, что с момента запуска (июнь 2019 года - ИФ) завод выпустил более 200 тыс. автомобилей.

По оценкам "Автостата" на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС), продажи основного бренда китайской Great Wall в РФ - Haval - за 2023 год выросли в 3,3 раза до 111,7 тыс. автомобилей. Марка стала третьей по популярности после российской Lada и китайской Chery. Наиболее популярная модель Haval в РФ – кроссовер Jolion, проданный за год в количестве 55,6 тыс. штук.

Российский автосборочный завод Haval расположен в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область). Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. В настоящее время там выпускаются кроссоверы F7, Dargo и Jolion. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.