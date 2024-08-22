Поиск

Завод Haval в Тульской области запланировал увеличить производство на треть

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Российский автосборочный завод Haval планирует в 2024 году почти на треть увеличить производство автомобилей по сравнению с 2023 годом, до 130 тыс. штук. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Среди новых для региона отраслей – автомобилестроение. Всего за 3 года его доля с 2% выросла до 12%. "Хавейл" стал вторым по объему производства автозаводом в стране. В 2024 году планируется выпустить более 130 тыс. автомобилей – это 30-процентный прирост к прошлому году", - говорится в сообщении.

В марте 2024 года сообщалось, что с момента запуска (июнь 2019 года - ИФ) завод выпустил более 200 тыс. автомобилей.

По оценкам "Автостата" на основании данных АО "ППК" (совместное предприятие агентства и оператора ЭПТС), продажи основного бренда китайской Great Wall в РФ - Haval - за 2023 год выросли в 3,3 раза до 111,7 тыс. автомобилей. Марка стала третьей по популярности после российской Lada и китайской Chery. Наиболее популярная модель Haval в РФ – кроссовер Jolion, проданный за год в количестве 55,6 тыс. штук.

Российский автосборочный завод Haval расположен в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область). Инвестиции в первую очередь составили более $500 млн. В настоящее время там выпускаются кроссоверы F7, Dargo и Jolion. Планируемая производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В марте 2024 года рядом был введен завод по производству двигателей для автомобилей Haval. Предполагается выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла. Сообщалось, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России. Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Haval Тульская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

Россия и Китай договорились укреплять и развивать платежно-расчетную инфраструктуру

ГК Raven Russia ответила на заявления об иске Генпрокуратуры

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню

Росстат сообщил о росте цен производителей на бензин в июле на 25% к июню
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });