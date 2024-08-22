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РЖД получили разрешение правкомиссии не замещать еще три выпуска евробондов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) получило разрешение не замещать еще три выпуска еврооблигаций, следует из сообщения компании.

В соответствии с решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 1 августа исполнение обязательств по еврооблигациям перед их держателями, права которых учитываются российскими депозитариями, будет осуществляться путем передачи денежных средств в порядке, определенном советом директоров ЦБ РФ, сообщили РЖД.

Речь идет о трех выпусках валютных еврооблигаций компании – это выпуск евробондов в швейцарских франках с погашением в 2025 году, выпуск в евро с погашением в 2027 году и выпуск в британских фунтах стерлингов с погашением в 2031 году.

Ранее в этом году компания получила аналогичные освобождения для еще двух выпусков – это рублевые еврооблигации с погашением в 2024 году и бессрочные еврооблигации в швейцарских франках. Платить по ним инвесторам, чьи права учитываются российскими депозитариями, компании разрешили также в порядке, установленном ЦБ РФ, – это выплаты в рублях через НРД.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до 1 июля 2024 года выпустить замещающие облигации на свои евробонды, либо получить в правительственной комиссии освобождение от этой обязанности. Процедуру замещения к текущему моменту завершили все эмитенты, неясной оставалась судьба как раз трех выпусков евробондов РЖД.

Всего у РЖД в обращении находились 11 выпусков еврооблигаций, для 6 из них компания провела замещение.

РЖД
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