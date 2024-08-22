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"Транснефть" и НМТП получили право самим определять раскрываемую информацию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Транснефть", ее дочерние общества и ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) включены в список организаций с правом самим определять перечень раскрываемой информации.

Соответствующие изменения в указ президента от 27 ноября 2023 года опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Не раскрывать корпоративную информацию ретроспективно – с 1 июля 2023 года было решено из-за санкционных рисков. Документ наделяет перечисленные в прилагаемом к указу перечне компании и банки правом "самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению".

Такой возможностью компании имеют право воспользоваться, если раскрытие или предоставление информации "приведут или могут привести" к введению санкций в отношении "российских хозяйственных обществ и (или) иных лиц". При этом скрываемые сведения должны быть направлены в Банк России.

Не раскрытая на основании этого указа, но предоставленная ЦБ РФ и федеральным органам исполнительной власти информация, в том числе по их запросам, не подлежит обнародованию, включая размещение в государственных информационных системах и других источниках, говорится в документе.

До внесения изменений в указ перечень включал более 90 организаций, среди которых, в частности, "Роснефть" и ряд ее структур, "Славнефть" (на паритетной основе принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти"), "Башнефть", банк "Пересвет", Всероссийский банк развития регионов.

Транснефть НМТП Новороссийский морской торговый порт
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