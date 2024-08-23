Фондовый рынок США снизился, рынок ждет выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе.

Позитивные статданные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) до конца текущего года.

Внимание рынка теперь направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум. Мероприятие с участием Пауэлла начнется в пятницу в 17:00 мск.

Эксперты полагают, что глава американского ЦБ, вероятно, даст понять, что Федрезерв не намерен смягчать политику столь агрессивно, как ожидает рынок, прогнозирующий снижение ставки на 100 б.п. на оставшихся в этом году трех заседаниях.

"Сценарий ясен - ФРС собирается уменьшить ставку в сентябре, но никто не горит желанием опускать ее сразу на 50 базисных пунктов", - отмечает аналитик NatAlliance Securities.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле.

Между тем, предварительные данные S&P Global за август свидетельствуют об ускорении темпов роста деловой активности в сфере услуг США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе увеличился до 55,2 пункта с июльских 55 пунктов.

Сводный PMI уменьшился в августе до 54,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, индикатор остается существенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о сохранении уверенного роста экономической активности.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones в четверг оказались акции Intel Corp. (-6,1%), Amazon.com Inc. (-2,2%), Microsoft Corp. (-2%).

Бумаги других IT-компаний также резко подешевели, в том числе Nvidia Corp. (-3,7%), Alphabet Inc. (-1,2%), Tesla Inc. (-5,7%).

Акции ритейлера автомобильных частей и аксессуаров Advance Auto Parts Inc. упали в цене на 17,5%. Компания объявила о продаже Worldpac Inc., занимающейся оптовыми поставками автокомпонентов, инвестфирме Carlyle за $1,5 млрд. Чистая прибыль Advance Auto Parts в минувшем квартале сократилась в 1,7 раза, оказавшись слабее ожиданий рынка.

Стоимость бумаг производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive взлетела на 35%. Чистый убыток компании в четвертом квартале 2024 фингода упал в 8 раз и оказался существенно ниже прогнозов рынка.

Акции Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, подорожали на 13% благодаря хорошей квартальной отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 177,71 пункта (0,43%) и составил 40712,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 50,21 пункта (0,89%) - до 5570,64 пункта.

Nasdaq Composite упал на 299,63 пункта (1,67%) и составил 17619,35 пункта.