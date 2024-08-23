Поиск

ГК "О'Кей" в I полугодии увеличила EBITDA на 35,4%, до 9,6 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "О'Кей" в I полугодии 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 35,4% - до 9,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба ритейлера.

Рентабельность показателя составила 9,1% против 7,1% в I полугодии 2023 года.

Валовая прибыль группы "О'Кей" по итогам отчетного периода года выросла на 6,7%, до 24,2 млрд рублей, валовая маржа - до 22,9% против 22,8% годом ранее.

В I полугодии компания получила чистый чистую прибыль в 78 млн рублей против убытка в 3 млрд рублей годом ранее.

Общая выручка увеличилась на 6,2%, до 105,7 млрд рублей.

Новость дополняется

О'Кей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банк "Санкт-Петербург" в I полугодии снизил чистую прибыль по МСФО на 14,3%

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Индекс МосБиржи упал в четверг на 1,5%, обновив минимум с середины июня 2023 г.

Прибыль банков РФ в июле за вычетом дивидендов от "дочек" достигла 306 млрд руб.

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

РЖД считают незаконным изъятие поездов Allegro в собственность финской стороны

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Новак объявил о начале исполнения программы догазификации СНТ

Венгрия обсуждает новую схему получения нефти из РФ с более дорогой доставкой

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

ЦБ предложил увеличить страховое покрытие по счетам эскроу до 30 млн руб.

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Lucara добыла в Ботсване второй по размеру алмаз в мире

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Baidu увеличила чистую прибыль во II квартале на 5%

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк

Киргизский Айыл банк приостановил денежные переводы через Сбербанк
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });