ГК "О'Кей" в I полугодии увеличила EBITDA на 35,4%, до 9,6 млрд рублей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "О'Кей" в I полугодии 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 35,4% - до 9,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба ритейлера.

Рентабельность показателя составила 9,1% против 7,1% в I полугодии 2023 года.

Валовая прибыль группы "О'Кей" по итогам отчетного периода года выросла на 6,7%, до 24,2 млрд рублей, валовая маржа - до 22,9% против 22,8% годом ранее.

В I полугодии компания получила чистый чистую прибыль в 78 млн рублей против убытка в 3 млрд рублей годом ранее.

Общая выручка увеличилась на 6,2%, до 105,7 млрд рублей.

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