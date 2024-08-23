Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в I полугодии выросла на 39%
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в I полугодии 2024 года выросла на 39% до $394 млн.
Согласно отчету компании "НМ", которая является эмитентом облигаций Nordgold, консолидированная выручка выросла на 23% до $803 млн.
Чистая прибыль подскочила в 2,3 раза до $198 млн.
По состоянию на конец июня, говорится в отчете, денежные средства на счетах и депозиты составляли около $106 млн, а чистая величина долговых обязательств – $997 млн. Также группа имела на складах 215,8 тыс. унций золота стоимостью $502 млн.
Основные консолидированные показатели ООО "НМ", $ млн:
|Показатель
|I полугодие 2024
|I полугодие 2023
|Динамика
|Выручка
|802,5
|650,2
|23 %
|Себестоимость
|(498,3)
|(446,3)
|12 %
|Валовая прибыль
|304,3
|203,9
|49 %
|Прибыль от операционной деятельности
|263,5
|173,4
|52 %
|Прибыль до налогообложения
|248,5
|111,1
|124 %
|Скорректированная EBITDA
|394,2
|284,3
|39 %
|Рентабельность по EBITDA
|49 %
|44 %
|5 п.п.
|Чистая прибыль
|197,9
|86,5
|129 %
|Денежные средства от операционной деятельности
|249,8
|165,8
|51 %
Отчетность "НМ" консолидирует показатели ключевых российских и международных активов Nordgold, тем не менее, исключает некоторые структуры, в том числе с действующим производством.
Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером по последним имеющимся данным была Марина Мордашова.