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Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в I полугодии выросла на 39%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Консолидированная EBITDA ключевых активов Nordgold в I полугодии 2024 года выросла на 39% до $394 млн.

Согласно отчету компании "НМ", которая является эмитентом облигаций Nordgold, консолидированная выручка выросла на 23% до $803 млн.

Чистая прибыль подскочила в 2,3 раза до $198 млн.

По состоянию на конец июня, говорится в отчете, денежные средства на счетах и депозиты составляли около $106 млн, а чистая величина долговых обязательств – $997 млн. Также группа имела на складах 215,8 тыс. унций золота стоимостью $502 млн.

Основные консолидированные показатели ООО "НМ", $ млн:

Показатель I полугодие 2024 I полугодие 2023 Динамика
Выручка 802,5 650,2 23 %
Себестоимость (498,3) (446,3) 12 %
Валовая прибыль 304,3 203,9 49 %
Прибыль от операционной деятельности 263,5 173,4 52 %
Прибыль до налогообложения 248,5 111,1 124 %
Скорректированная EBITDA 394,2 284,3 39 %
Рентабельность по EBITDA 49 % 44 % 5 п.п.
Чистая прибыль 197,9 86,5 129 %
Денежные средства от операционной деятельности 249,8 165,8 51 %

Отчетность "НМ" консолидирует показатели ключевых российских и международных активов Nordgold, тем не менее, исключает некоторые структуры, в том числе с действующим производством.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Контролирующим акционером по последним имеющимся данным была Марина Мордашова.

Nordgold
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