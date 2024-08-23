"Балтика" вложит 100 млн рублей в модернизацию воронежского пивзавода

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" инвестирует 100 млн рублей в модернизацию производственной площадки в Воронеже, сообщила пресс-служба правительства региона.

Об этом губернатору Александру Гусеву сказал руководитель департамента по налоговым режимам и мерам государственной поддержки ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Глеб Стешан на встрече в пятницу.

"В 2024 году компания инвестирует около 100 млн рублей в развитие производства филиала. Большая часть этих средств направлена на модернизацию мощностей и приобретение нового оборудования для производственной лаборатории филиала", - сказал Стешан.

Данный инвестиционный проект подходит под критерии особо значимых и может рассчитывать на господдержку.

"Сейчас есть много предприятий (. . .), где автоматизация крайне низка. Мы сконцентрируем ресурсы и будем транслировать посыл о необходимости повышения производительности труда. Так что, если принято решение о модернизации, будет и господдержка. Благодаря автоматизации в промышленности мы сможем высвобождать работников, которые так необходимы на новых производствах", - сказал в свою очередь губернатор.

Филиал "Балтики" является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Воронежской области (на производстве трудится около 400 человек). По итогам 2023 года его налоговые отчисления в бюджет региона составили 2,3 млрд рублей, в том числе около 2,14 млрд рублей - в виде акцизов на пиво.

Вице-президент по цепочкам поставок компании Дмитрий Визир, присутствовавший на встрече с губернатором, отметил, что в структуре "Балтики" работают восемь заводов, но именно воронежский "имеет самую длительную историю и является для компании основным в Центральном Черноземье и на некоторых смежных территориях".

В Черноземье также организовано выращивание пивоваренного ячменя для производств "Балтики", в интересах компании аграрии засеивают этой культурой в макрорегионе 75-90 тыс. га, добавил Визир.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами.