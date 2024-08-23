Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой, на шрот – вырастет в 1,5 раза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже 16-й месяц подряд (с июня 2023 года).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится в 1,5 раза до 2 тыс. 880,7 рубля с 1 тыс. 869,7 рубля в августе.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $823,6 за тонну ($798,3 месяц назад), на шрот - $222,3 ($211,2).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Как сообщалось, таможенная подкомиссия одобрила продление этих пошлин до 1 сентября 2026 года.