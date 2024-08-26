Уолл-стрит выросла после заявлений Пауэлла, завершила неделю в плюсе

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги в пятницу, инвесторы позитивно отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,14% и составил 41175,08 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Home Depot, подорожавшие на 2,8%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,15% - до 5634,61 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,47% и составил 17877,79 пункта.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 и Nasdaq выросли на 1,3%, Dow прибавил 1%.

Пауэлл в пятницу заявил, что Федрезерв готов к снижению ставок, однако сроки и скорость этого процесса будут зависеть от ряда факторов.

"Пришло время для корректировки (денежно-кредитной - ИФ) политики, и направление ясно", - сказал он в ходе выступления на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, где традиционно собираются главы ведущих мировых ЦБ.

Также он отметил, что повышательные риски для инфляции снизились, тогда как понижательные риски для занятости выросли, при этом "в целом экономика продолжает расти хорошими темпами".

Теперь трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки Федрезерва в сентябре на 25 базисных пунктов в 70% и допускают 30%-ную вероятность того, что ставка будет понижена сразу на 50 б.п.

Кроме того, в пятницу стало известно, что продажи новых домов в США в июле увеличились на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 739 тыс. в пересчете на годовые темпы. Это лучший показатель с мая 2023 года, а подъем был рекордным с августа 2022 года.

Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 668 тыс. новостроек, а не 617 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в прошлом месяце до 630 тыс. с ранее объявленного июньского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Altria Group подорожали на 1,2% после того, как одна из крупнейших табачных компаний мира повысила размер квартальных дивидендов на 4,1% - до $1,02 на акцию с $0,98.

Цена бумаг Intuit Inc. упала на 6,8%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов зафиксировала чистый убыток в четвертом финансовом квартале, хотя его скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы рынка.

Американская Workday Inc. , поставщик облачных приложений для управления персоналом и финансами, во втором квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 1,7 раза, выручка превысила ожидания. Капитализация компании подскочила почти на 13%.

Рыночная стоимость Uber Technologies увеличилась на 1,4%. Компания сообщила, что в следующем году её клиенты получат возможность вызывать роботакси. В рамках этой инициативы компания объявила о партнерстве с оператором службы роботакси Cruise LLC, являющимся подразделением General Motors .

Цена бумаг General Motors выросла на 4,5%.