Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню на фоне растущих котировок нефти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На торгах на "Мосбирже" в понедельник рубль уверенно подорожал к юаню вырос в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат и на фоне дорожающей нефти. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

К 19:00 юань подешевел на 16,3 копейки, до 11,687 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 27 августа на 17,33 копейки, до 91,7745 рубля, и увеличил курс евро на 88,02 копейки, до 102,4927 рубля.

Президент Владимир Путин призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции в стране. "При этом вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

"Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг - это ясно, чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования", - заявил он.

"Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику. Так, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей", - прокомментировал президент темпы роста кредитования на фоне повышения ключевой ставки.

"По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции", - сказал Путин. "Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, - тонкая вещь", - подчеркнул президент.

Минфин США 23 августа ввел санкции против 400 физических и юридических лиц, которые, по данным ведомства, "которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции".

Помимо российских физлиц и юрлиц, в новый санкционный список вошли иностранные компании и граждане, в том числе из Швейцарии, Турции, Канады, ЕС и ОАЭ. В нем также числятся несколько десятков компаний из Китая.

Новые санкции введены против ряда российских заводов, в частности, "Уралдронзавода" и "Московского ювелирного завода", научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, в том числе КБ "Восток".

Кроме того, среди подпавших под санкции компаний - дивизионы компании "Норникель" и предприятия группы Evraz, а также "Сжиженный природный газ Якутия".

США также ввели санкции против семи танкеров, используемых для перевозки сжиженного природного газа, и грузовых авиакомпаниий AirBridgeCargo, "Волга-Днепр" и "Атран" (входит в группу "Волга-Днепр").

"Рубль в начале недели продолжил укрепляться, торговался в районе отметки 11,7 руб. по отношению к юаню. Прибавил сегодня порядка 1,3%. Котировки растут на фоне приближающегося пика налоговых выплат, роста нефтяных котировок, а также слабеющего доллара США. Кроме того, рубль поддерживает жесткая монетарная политика, которая в перспективе может стать еще жестче. (. . .) Динамика курса рубля в ближайшие месяцы в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающего расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 рублей, курс юаня - 12,8 рубля", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в понедельник на опасениях сокращения поставок с Ближнего Востока.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,62%, до $81,07 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 3,03% - до $77,09 за баррель.

Обе марки торгуются на самых высоких отметках с середины августа на новости о закрытии всех месторождений на востоке Ливии. Форс-мажор распространяется на все месторождения, терминалы и объекты нефтяной инфраструктуры, сообщили власти Ливии, контролирующие восточную территорию стран. Решение приостановить добычу было принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны.

В июле Ливия добывала около 1,15 млн баррелей нефти в сутки. С тех пор добыча была приостановлена на крупнейшем в стране месторождении Шарара (Sharara), производящем почти 270 тыс. б/с. На востоке Ливии расположена основная часть нефтяных резервов страны и четыре экспортных терминала.

Ставки межбанковского кредитного рынка в понедельник выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 августа увеличилась на 21 базисный пункт - до 18,16% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 28 базисных пунктов, до 17,46% годовых, версия на три месяца поднялась на 8 базисных пунктов, до 16,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 5 базисных пунктов и в понедельник составила 16,7% годовых.