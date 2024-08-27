Рубль на открытии торгов подорожал к юаню в ожидании единого дня уплаты налогов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Утром во вторник на "Московской бирже" рубль продолжил дорожать к юаню в рамках подготовки компаний-экспортеров к перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на 28 августа.

По итогам первой минуты торгов курс юаня снизился на 0,9 копейки, до 11,669 рубля, при этом оказавшись на 1,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% за предыдущую сессию на новостях из Ливии.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,11%, до $81,33 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,23%, до $77,24 за баррель.

26 августа власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

"Котировки нефти в понедельник продолжили уверенно расти - фьючерс на марки Brent прибавил более 3%, третий день подряд, и превысил $81 за баррель, отыграв столь же сильное падение начала предыдущей недели. (. . .) Мы полагаем, что фьючерс на Brent в ближайшее время продолжит проторговывать диапазон $80-85 за баррель. При этом события на Ближнем Востоке и Ливии настраивают на сохранение инерции к росту котировок, пусть и более сдержанному, чем в предыдущие дни. В целом мы по-прежнему оцениваем фундаментал рынка нефти как хороший, а стоимость нефти - заниженной (в сентябре ждем движения Brent к $90 за баррель): спрос в развитых странах остается устойчивым, спрос в Индии и КНР в середине лета несколько вялый, осенью, как мы надеемся, оживет, в то время как предложение, благодаря ОПЕК+, остается ограниченным", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.