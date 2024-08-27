"Соллерс" в ноябре начнет выпуск пикапов Sollers ST6 в Ульяновске

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" в ноябре начнет выпуск автомобилей Sollers ST6 на индустриальной площадке Ульяновского автозавода. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале.

"В перспективе планируется производить 8-10 тыс. автомобилей ST6 и ST8 в год", - написал он.

Русских обсудил с руководством "Соллерс" внутренние инвестиций группы в развитие УАЗа.

"В этом году на модернизацию завода в Ульяновске направлено 1,5 млрд рублей. В 2025 году готовится к запуску новое производство компонентов систем безопасности. Это критически важные комплектующие: электронные блоки управления, рули, ремни и подушки безопасности", - написал губернатор.

Он также отметил, что во время встречи было уделено внимание социальным программам для сотрудников и предстоящее повышение зарплат в коллективе, второе за этот год.

Сейчас пикапы Sollers ST6 выпускаются во Владивостоке.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся производством автомобилей бренда Sollers с использованием технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (г. Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (г. Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии" (г. Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также - ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода, предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.