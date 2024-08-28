Группа банков открыла саудовскому суверенному фонду PIF кредитную линию на $15 млрд
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) заключил соглашение с группой банков, открывших ему возобновляемую кредитную линию на сумму $15 млрд.
Новая кредитная линия заменит предыдущее соглашение PIF с фининститутами, действовавшее с 2021 года, говорится в сообщении суверенного фонда. Срок ее действия составляет три года с возможностью продления еще на два года.
Участниками кредитной линии являются европейские, американские, ближневосточные и азиатские банки, отмечается в сообщении.
PIF ищет новые источники привлечения финансирования, чтобы реализовать масштабный план инвестиций, целью которого является диверсификация источников доходов Саудовской Аравии и снижение зависимости ее экономики от нефтяного сектора.
В этом году суверенный фонд разместил два выпуска облигаций на общую сумму $7 млрд.
PIF планирует увеличить ежегодные инвестиции до $70 млрд с текущего года. Ранее они составляли $40-50 млрд в год.