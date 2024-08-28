Бренд Equinor стал самым дорогим в Северной Европе, впервые обойдя IKEA

Фото: Nikolas Joao Kokovlis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Бренд норвежской нефтегазовой компании Equinor ASA впервые стал самым дорогим в Северной Европе, обойдя IKEA, говорится в исследовании Brand Finance.

IKEA возглавляла список самых дорогих брендов региона с 2013 года.

Стоимость бренда Equinor в 2024 году выросла на 24%, до 15,6 млрд евро, благодаря повышению выручки нефтегазовой компании, оптимистичным прогнозам на будущее, а также ее быстрому развитию в сфере возобновляемых источников энергии.

Между тем, стоимость бренда IKEA в этом году уменьшилась на 4%, до 14,7 млрд евро, отмечают в Brand Finance. Это, в частности, связано с трудностями в транспортировке грузов из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море.

Третье место среди самых дорогих брендов в Северной Европе, по оценке Brand Finance, занимает Volvo (+29%, до 10,9 млрд евро), четвертое - Lego (+3%, до 7,4 млрд евро).