В РФ перед осенним сезоном запасено 2 млн т бензина и 3,5 млн т дизельного топлива

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Достаточные запасы моторного топлива сформированы в РФ в преддверии осеннего сезона, сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

По данным ведомства, автомобильного бензина запасено 2 млн тонн, дизельного топлива - 3,5 млн тонн.

В Минэнерго также напомнили, что для дополнительного насыщения внутреннего рынка до конца года был пролонгирован запрет экспорта автомобильного бензина.