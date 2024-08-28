РФ получила право на поставки рыбы в Мексику

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - РФ получила право на экспорт рыбы и рыбной продукции в Мексику, сообщает Россельхознадзор.

Поставки возможны в сопровождении ветеринарного сертификата соответствующей формы (5i).

Российские предприятия по производству и хранению рыбной продукции, заинтересованные в экспорте в Мексику, должны пройти обследование на соответствие требованиям этой страны. Поставки разрешаются после включения в реестр экспортеров ИС "Цербер".