Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,1%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду перед выходом важных статданных, а также квартального отчета Nvidia Corp. после закрытия рынка.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут обнародованы в четверг, и пятничный отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Рыночная стоимость Nvidia по итогам регулярной сессии снизилась на 2,1%.

Акции Super Micro Computer Inc. обвалились на 19% после новостей о задержке публикации ее годового отчета. Днем ранее нью-йоркская Hindenburg Research заявила, что выявила "явные тревожные сигналы" в деятельности производителя комплектующих для серверов, в том числе "свидетельства нераскрытых сделок с третьими сторонами, а также нарушения экспортного и санкционного контроля".

Капитализация производителя продуктов питания J.M. Smucker Co. сократилась на 4,9%. Компания получила в минувшем финквартале скорректированную прибыль выше ожиданий, но ухудшила годовой прогноз.

Bath & Body Works потеряла 7% рыночной стоимости на фоне снижения квартальной выручки хуже прогноза, которое, однако, не помешало производителю парфюмерии нарастить чистую прибыль в 1,5 раза.

Бумаги Foot Locker Inc. рухнули на 10,2%. Ритейлер спортивной одежды и обуви увеличил убыток в прошлом финансовом квартале и не стал повышать годовой прогноз, что разочаровало инвесторов.

Котировки акций PVH Corp. упали на 6,4%. Владелец бренда Calvin Klein сократил выручку в прошедшем финквартале на 6% из-за слабых продаж в Азии.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской BYD подешевели на 2,2%. В первом полугодии производитель электромобилей увеличил чистую прибыль и выручку хуже прогнозов.

Бумаги конкурирующей Li Auto потеряли в цене 16,1%. Ее чистая прибыль во втором квартале снизилась более чем в два раза на фоне роста операционных расходов, а также инвестиций в исследования и разработки (R&D). При этом она, как и выручка, превзошла ожидания рынка.

Abercrombie & Fitch опубликовала хорошие квартальные результаты и улучшила годовой прогноз, однако отметила растущую неопределенность операционной среды. Опасения замедления роста прибыли обрушили рыночную стоимость ритейлера одежды на 17%.

Акции Nordstrom Inc. подорожали на 4,2%. Владелец сети универмагов класса "люкс" сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2024 финансового года, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Онлайн-магазин товаров для животных Chewy Inc. нарастил капитализацию на 11,1% на сильной отчетности.

Инвесткомпания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета завершила торговую сессию ростом рыночной стоимости на 0,9%, позволившим ей стать восьмой компанией в истории США с оценкой выше $1 трлн на закрытие торгов.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,39% и составил 41091,42 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,6% - до 5592,18 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,12% и составил 17556,03 пункта.