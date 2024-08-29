Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I полугодии выросла на 44,6%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль En+ Group по МСФО выросла на 44,6% в годовом исчислении, до $957 млн, сообщила компания.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 43,8%, до $1,5 млрд.

Выручка составила $7 млрд (-3,6%). Ее снижение в первую очередь связано с уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, говорится в сообщении.

Общая себестоимость уменьшилась на 13,7%, до $4,9 млрд. Ключевыми факторами, обусловившими сокращение себестоимости реализации, стали снижение стоимости сырья и других затрат между периодами, а также уменьшение средних тарифов на транспорт, отметили в En+.

"Санкционное давление, рост курса валют, ограничения на поставку и торговлю алюминием за рубежом стали причиной снижения ряда финансовых показателей", - прокомментировал гендиректор компании Владимир Колмогоров.

Существенный эффект на деятельность En+ также оказало удорожание оборудования и увеличение сроков его поставки, дефицит кадров в большинстве секторов экономики, говорится в сообщении.

Капзатраты в I полугодии 2024 год составили $686 млн против $583 млн годом ранее.

Чистый долг по итогам января-июня 2024 года вырос на 4,7%, до $9,1 млрд.

Производство электроэнергии на электростанциях En+ в I полугодии выросло на 17%, до 46,2 млрд кВт.ч. Выработка ГЭС прибавила 24,1% и составила 37,1 млрд кВт.ч. Рост объемов реализации электроэнергии был частично нивелирован снижением цен на электроэнергию, сообщили в компании.

Отпуск тепловой энергии снизился на 3,2%, до 14,9 млн Гкал.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.