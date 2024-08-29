Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:14

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" не уйдет с мировых рынков и продолжит работать, в том числе, и в Европе, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на конференции по случаю 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

"Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе", - сказал он.

Он отметил, что "Росатом" всегда делился технологиями с зарубежными партнерами.

"Мы продолжаем это делать независимо даже от членства в НАТО. Если страна готова с нами работать и трудиться, то мы, конечно, отдаем свои знания, готовим людей", - добавил глава "Росатома".

Алексей Лихачев НАТО Росатом Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

ЦБ предусмотрел для одного из сценариев развития максимум ставки в 2025 году 20-22%

Huawei увеличила выручку на треть в I полугодии

ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка

ЦБ создаст экстренный механизм предоставления ликвидности участникам финрынка

"Аэрофлот" во II квартале получил 41,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });