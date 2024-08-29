Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" не уйдет с мировых рынков и продолжит работать, в том числе, и в Европе, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на конференции по случаю 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1.

"Мы не уйдем с международных рынков, мы будем работать везде, в том числе и в Европе", - сказал он.

Он отметил, что "Росатом" всегда делился технологиями с зарубежными партнерами.

"Мы продолжаем это делать независимо даже от членства в НАТО. Если страна готова с нами работать и трудиться, то мы, конечно, отдаем свои знания, готовим людей", - добавил глава "Росатома".