Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в очередной раз обновив рекордный максимум. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в минусе.

Рынок уверенно поднимался в первой половине торгов и развернулся к снижению во второй части сессии. Эксперты объясняют такую динамику техническим откатом, усугубленным слабой активностью торгов, учитывая, что трейдеры готовятся к длительным выходным. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с праздником (День труда).

"Рынок часто менял направление при низкой активности торгов. И неважно, что еще день впереди до начала последнего длинного уикенда этого лета", - отмечает аналитик брокерской компании eToro Брет Кенвелл, которого цитирует Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.

Между тем количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс.

Дефицит внешней торговли товарами в США в июле увеличился на 6,3%, до максимальных с мая 2022 года $102,7 млрд, сообщил Минторг. Объем импорта товаров вырос на $6,1 млрд, до $275,6 млрд, что говорит об устойчивости потребительского спроса в Штатах. Объем экспорта товаров из страны в июле практических не изменился, оставшись на уровне $172,9 млрд.

"Данные о заявках, ВВП и внешнеторговом дефиците говорят об одном и том же: спрос остается высоким, как на товары, так и на рабочую силу", - отмечает аналитик Trade Station Дэвид Расселл.

"Хотя отсутствие новых свидетельств рецессии обнадеживает, опубликованная сегодня статистика, возможно, идет вразрез с ожиданиями существенного снижения ставки Федрезервом", - приводит слова эксперта Market Watch.

Акции Salesforce Inc. подешевели на 0,7% по итогам торгов, несмотря на сильную квартальную отчетность поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами. Salesforce также объявила, что ее главный финдиректор Эми Уивер приняла решение покинуть свой пост, но останется в компании до тех пор, пока не будет найден новый CFO.

Стоимость бумаг Best Buy Co. подскочила на 14% вслед за улучшением ритейлером электроники прогнозов на текущий фингод.

Капитализация Affirm Holdings Inc. взлетела на 32%. Компания, владеющая сервисом онлайн-покупок в рассрочку, сократила чистый убыток в четвертом финквартале почти в 5 раз, причем он оказался существенно ниже прогнозов рынка. Квартальная выручка Affirm выросла на 9%, превысив ожидания аналитиков. Кроме того, руководство компании заявило, что рассчитывает вывести компанию на прибыльный уровень к концу текущего фингода.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 6,4%, несмотря на сильную квартальную отчетность производителя графических процессоров и хороший прогноз на текущий финквартал. Эксперты полагают, что инвесторов разочаровало замедление роста основных финпоказателей Nvidia в поквартальном выражении.

Цена бумаг германского производителя обуви Birkenstock Holding упала на 16% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. Скорректированная прибыль и выручка компании в третьем финквартале оказались слабее прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 243,63 пункта (0,59%) и составил 41335,05 пункта. В числе лидеров роста среди компонентов индикатора оказались акции Intel Corp. (+2,7%), Visa Inc. (+1,9%), Apple Inc. (+1,5%), Caterpillar Inc. (+1%), Boeing Co. (+0,9%).

Standard & Poor's 500 опустился на 0,22 пункта - до 5591,96 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 39,6 пункта (0,23%) и составил 17516,43 пункта.