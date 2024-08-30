Чистая прибыль ВТБ за семь месяцев по МСФО снизилась на 8,5%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ВТБ в июле сократил чистую прибыль по МСФО на 41,6% в годовом выражении, до 20,8 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы.

Чистая прибыль группы за 7 месяцев этого года составила 297,9 млрд рублей, снизившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение прибыли банк объясняет наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции.

Возврат на капитал (ROE) группы по итогам июля и семи месяцев составил 10% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% за аналогичные периоды прошлого года.

"Мы закрыли первое полугодие 2024 года с чистой прибылью 277 млрд рублей, повысили наш годовой таргет - 550 млрд рублей. Соответственно, это означает, что мы до конца года во втором полугодии должны заработать 273 млрд рублей чистой прибыли для того, чтобы выйти на наш годовой таргет. Соответственно, внутри второго полугодия будут месяцы без бустеров прибыли, и таким месяцем является июль", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"А будут месяцы, они будут ближе к концу года, в которые мы при таргетировании встроили два бустера прибыли. Первый бустер прибыли – это 92 млрд рублей от выделения специального финансового общества из состава ВТБ по ФЗ-292 с заблокированными активами и обязательствами. (...) Еще один бустер в четвертом квартале также ожидается – это погашение нескольких кредитов в недружественных валютах, по ним будут распущены резервы, это явилось основанием для снижения нашего таргета по стоимости риска. И эффект на чистую прибыль этого второго бустера – около 60 млрд рублей округленно. Это также четвертый квартал", - добавил топ-менеджер.

Он считает маловероятным еще одно повышение таргета по прибыли на 2024 год. " У нас сейчас больше рисков для выполнения этого таргета. (...) Вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 18% до конца года тает с каждым днем, с каждым выходом статистики по инфляции. Поэтому нет, этого с большой вероятностью не произойдет, у нас будет больше усилий, чем мы предполагали для достижения 550 млрд рублей", - заявил Пьянов.

Чистые процентные доходы на фоне давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 34,2% в июле и на 24,4% за семь месяцев, составив 43,4 млрд рублей и 331,7 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа из-за резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в июле 1,8% (3,1% в июле 2023 года), 2% за семь месяцев против 3,2% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 14,4% в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,2 млрд рублей. За семь месяцев чистые комиссионные доходы выросли год к году на 15% и составили 134,6 млрд рублей.

Стоимость риска составила 0,9% в июле по сравнению с 1% в аналогичном периоде прошлого года. За семь месяцев стоимость риска составила 0,6%, сократившись год к году на 40 б.п. Расходы на создание резервов составили 15,2 млрд рублей в июле и 78 млрд рублей за семь месяцев, увеличившись на 14,3% и сократившись год к году на 27,4% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2%.

Расходы на персонал и административные расходы составили 37,2 млрд рублей в июле и 249,4 млрд рублей по итогам семи месяцев, увеличившись год к году на 11,7% и на 20,4% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. На рост расходов год к году также оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со второго квартала 2023 года.