Денежная база в РФ снизилась с 16 по 23 августа на 39,7 млрд рублей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 23 августа 18 332,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 16 августа денежная база в России равнялась 18 371,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,22%, или на 39,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.