РСА оценил в 10 руб. среднюю стоимость годового полиса ОСГОП для такси в расчете на день

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Средняя стоимость годового полиса обязательного страхования ответственности перевозчика такси (ОСГОП для такси) составит порядка 2,5 тыс. рублей, или 10 рублей за 1 день срока договора. Такой расчет привел "Интерфаксу" президент "Национального союза страховщиков ответственности" (НССО), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Закон об ОСГОП начнет распространяться на перевозчиков такси с 1 сентября этого года, он устанавливает 2 месяца переходного периода для перевозчиков такси на исполнение обязанности по заключению договора ОСГОП.

Уфимцев обратил внимание агентства на тот факт, что по закону об ОСГОП "не только предусмотрены лимиты ответственности за вред жизни и здоровью пассажиров в 4 раза выше, чем по закону об ОСАГО (по которому ведутся выплаты в настоящее время), что составляет 2 млн рублей вместо 500 тыс. рублей, но этот закон значительно расширяет перечень рисков, при реализации которых страховые выплаты пассажирам такси положены".

"Если, к примеру, автомобиль такси съехал с дороги и перевернулся, пострадали пассажиры, по полису ОСАГО выплат им не полагается, поскольку не было ДТП. А по закону об ОСГОП выплаты пассажирам положены, поскольку компенсации в ОСГОП производятся вне зависимости от причин происшествия и установления его виновника, просто по факту получения вреда пассажирами", - пояснил Уфимцев агентству.

Он привел другой пример: "Допустим, в результате возгорания автомобиля, люди покинули машину, а багаж пассажиров такси был поврежден. В ОСАГО имущественные выплаты такого рода не проводятся, но они будут произведены в рамках соответствующего лимита по договору ОСГОП".

Таким образом, делает вывод Уфимцев, "распространение закона об ОСГОП на пассажиров такси направлено на усиление их страховой защиты. Кроме того, закон выравнивает права пассажиров такси на получение страховых компенсаций с пассажирами на других видах транспорта, например, избравших поездки на автобусах, троллейбусах, самолетах, водных судах или в поездах. Это, безусловно, более справедливый подход".

"В то же время финансовая нагрузка на перевозчиков такси по этому закону минимальна", - подчеркнул Уфимцев.

Отвечая на вопрос агентства о ходе подготовки страховщиков к заключению договоров ОСГОП в секторе такси, Уфимцев отметил, что "в настоящее время страховое сообщество ведет переговоры о формировании условий страхования по договорам ОСГОП с крупнейшими агрегаторами такси, они не завершены. Мне кажется, что заключение договоров ОСГОП при участии агрегаторов такси как агентов - более простой и удобный для перевозчиков путь организации страхования".

Как сообщалось, российские страховщики, по данным ВСС, в конце августа были готовы заключать договоры ОСГОП для такси.

У перевозчиков, получивших разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси до 1 сентября 2024 года, по закону есть 60 дней, начиная с 1 сентября 2024 года, на заключение договора ОСГОП и представление информации о нем в орган исполнительной власти субъекта РФ, отметили в ВСС.

Отсутствие у перевозчика договора ОСГОП и данных о договоре в региональном реестре перевозчиков легковым такси будет рассматриваться как нарушение. "Действие разрешения на перевозку легковым такси будет приостановлено, а через 30 дней - аннулировано", - приводил союз пояснения в распространенном ранее сообщении.

Агрегаторы могут выступать как агенты - организаторы страхования по договору ОСГОП. При этом владельцы автомобилей - индивидуальные предприниматели, которые используют транспорт для перевозок такси и внесены в официальный реестр, могут самостоятельно заключать договоры ОСГОП в выбранной страховой компании.

Осуществление перевозок пассажиров легковым такси без наличия полиса влечет приостановление разрешения на осуществление профессиональной деятельности и наложение административного штрафа. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В настоящее время сегмент такси остается в существенной мере аварийным, отмечают в ВСС. Так, по данным Банка России, в разрезе статистики по ОСАГО частота страховых случаев по полисам такси по итогам 2023 года в 6,6 раза выше, чем по полисам ОСАГО для других легковых машин

С 1 января 2013 года в РФ действует федеральный закон (№67-ФЗ), согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.

Выплаты по договору ОСГОП за вред жизни пассажира по закону об ОСГОП определены в размере 2 млн 25 тыс. рублей, выплаты за вред здоровью пассажира - в пределах лимита 2 млн рублей, они производятся в зависимости от тяжести полученных травм, рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются. Лимит возмещения за вред имуществу пассажира установлен законом об ОСГОП в пределах 23 тыс. рублей, выплаты производятся с учетом степени повреждения имущества пассажира.