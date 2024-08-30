Рубль в последний торговый день лета заметно подешевел к юаню

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - За торги на "Мосбирже" в пятницу рубль подешевел к юаню перед выходными днями и после завершения налоговых выплат августа ранее на неделе.

Курс юаня в 19:00 составил 12,0495 рубля, что на 12,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 26,8 копейки, до 91,1868 рубля, и уменьшил курс евро на 1,0092 рубля, до 100,7622 рубля.

Рост российской экономики в 2024 году превысит этот показатель прошлого года и прогнозируется на уровне 3,9%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Оценки по динамике экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка роста экономики по текущему году 3,9%. В прошлом году этот показатель составлял 3,6%, был высокий, в этом году мы его превысим", - сказал он в интервью "России 24".

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть в начале сентября, предполагали в 2024 году рост на 2,8%.

Рост ВВП в июле 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,4% в годовом сравнении после повышения на 3% в июне, 4,5% в мае, на 4,5% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе. За январь-июль 2024 года министерство оценило рост экономики в 4,4%.

Силуанов отметил, что в связи с таким прогнозом роста экономики и ожидания по ресурсному наполнению обязательств бюджета "очень позитивные".

"На фоне прохождения пика налоговых выплат (28 августа) биржевой курс рубля к юаню перешел к ослаблению и торгуется вблизи 12 руб./юань. Это привело к сжатию спреда между кросс-курсом USDCNY по официальным курсам ЦБ РФ (на 30 августа) и курсу внешнего рынка - до 8,2% против примерно 10% в начале недели. Мы полагаем, что на следующей неделе тренд на плавное ослабление рубля может сохраниться", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Александр Камышанский.

"Рубль в начале торгов ускорил нисходящую динамику в паре с юанем, который установил недельный максимум вблизи 12,07 рубля. Затем российская валюта заметно скорректировала дневной минус, но вскоре вернулась к достигнутым минимумам и к концу дня потеряла более 1%. (. . .) Полагаем, что юань на бирже всего лишь сокращает существенную недооцененность к другим валютам по сравнению с их соотношением на межбанковском и мировом рынках. Это расхождение вызвано трудностями с использованием юаня за пределами Московской биржи из-за введенных против нее в июне санкций США. Пара "юань-рубль", в случае закрепления над уровнем 12 рублей, может направиться в область сильного сопротивления 12,4-12,5 рубля. Однако инфраструктурный фактор, усугубленный санкционным, лишает прогнозы динамики юаня на бирже значимого практического смысла", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть начали резко опускаться вечером в пятницу на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в начале четвертого квартала.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,33%, до $78,85 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 2,42%, до $74,07 за баррель.

Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях.

Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки в октябре. При этом группа неоднократно подчеркивала, что может отказаться от такого шага с учетом ситуации на рынке, и многие аналитики и участники рынка прогнозировали, что так и случится.

Однако в данный момент нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено, сказали несколько высокопоставленных лиц, пожелавших сохранить анонимность.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 августа поднялась на 45 базисных пунктов - до 18,45% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно четверга на 3 базисных пункта, до 17,75% годовых, версия на три месяца увеличилась также на 3 базисных пункта, до 16,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта и в пятницу составила 16,76% годовых.