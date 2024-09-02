Более десяти компаний готовятся провести IPO на Моcковской бирже

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Провести IPO на Московской бирже в ближайшей перспективе готовятся более десяти компаний, ряд сделок пройдет до конца года, часть может сдвинуться на начало 2025 года, сообщила директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.

"Готовятся к IPO больше десяти компаний, но кто из них выйдет в этом году, а кто в начале следующего года, могут сказать только они", - сказала Логинова журналистам.

В среднесрочной перспективе, по ее словам, выход на рынок рассматривают десятки компаний. "У каждой свой горизонт - 2025, 2026, 2027 годы. Кому-то надо подрасти, кому-то надо сделать M&А и т.д. Мы сами вообще советуем компаниям думать пару лет перед выходом на рынок", - отметила Логинова.

Она добавила, что Мосбиржа думает о создании календаря IPO, который будет базироваться на фактах регистрации Банком России проспекта ценных бумаг ПАО, для повышения информированности рынка о будущих сделках. "Такой календарь, однако, будет иметь достаточно ограниченную глубину, потому что компания, которая выходит на IPO и регистрирует проспект, если на рынке благоприятная ситуация, тут же в течение нескольких дней объявляет о сборе заявок. Однако с лагом в одну-три недели рынок определенную видимость предстоящего pipeline сможет получить", - сказала Логинова.

"Надеюсь, что к концу этого года мы определимся, как сделать, чтобы это было доступно, удобно и понятно", - заключила глава департамента биржи.