Рынок акций США вырос на статданных, корпоративных новостях

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в пятницу, участники рынка оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Расходы населения США в июле 2024 года поднялись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Акции Dell Technologies подорожали на 4,3%. Компания увеличила чистую прибыль на 86% во втором квартале 2025 финансового года, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Autodesk Inc. увеличилась на 0,1%. Американский разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 27%, выручку - на 12%.

Цена бумаг Alibaba Group Holding в Нью-Йорке выросла на 2,9% на заключении китайского регулятора, что интернет-гигант отказался от монополистических практик. Это стало итогом масштабной трансформации, длившейся три года.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Tyson Foods поднялась на 0,2%. Компания сообщила о назначении Курта Калавэя главным финансовым директором на постоянной основе. Ранее он временно исполнял обязанности финдиректора вместо Джона Тайсона, правнука основателя компании, который был дважды арестован за последние два года за правонарушения, совершавшиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,55% и составил 41563,08 пункта.

Лидерами роста в индикаторе стали акции Intel Corp. , подорожавшие на 9,5% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы ей преодолеть проблемы в бизнесе. В частности, рассматривается возможность отделения операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) от бизнеса по разработке чипов.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,01% - до 5648,4 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,13% и составил 17713,62 пункта.