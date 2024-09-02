Срок запрета на экспорт сахара из РФ закончился, продление пока не планируется

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Срок запрета на экспорт сахара из РФ закончился 31 августа. Продлевать его Минсельхоз пока не планирует.

Запрет действовал с 6 мая этого года и был направлен на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка РФ, сообщалось в постановлении правительства от 3 мая этого года.

Постановление предусматривало ряд исключений. Так, поставки сахара были возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению было разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн.

Запрет был вызван опасениями, связанными с резким ростом сахарного экспорта. Как сообщал Минсельхоз, Россия с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года экспортировала более 700 тыс. тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (сельхозгод по сахару начинается с 1 августа). Ограничение экспорта было направлено на сохранение достаточного объема переходящих запасов и обеспечение сахаром партнеров по ЕАЭС.

"В настоящее время продление временного запрета на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы после 31 августа не планируется", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза в конце августа. Дальнейшие решения зависят от урожая сахарной свеклы в новом сезоне, при этом рассматриваться они будут в координации с партнерами по ЕАЭС.

По данным Росстата, в 2023 году РФ произвела 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 10% больше, чем в 2022 году. С учетом переработки сиропа производство составило 6,8 млн тонн. Внутреннее потребление составляет порядка 6 млн тонн в год.