ВТБ улучшил прогноз выдач ипотеки в РФ на 2024 г. до 5,1 трлн рублей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ улучшил прогноз выдач ипотеки в РФ на этот год до 5,1 трлн рублей с прежних ожиданий в 4,6 трлн рублей, учитывая адаптацию банков к новым условиям, говорится в сообщении кредитной организации со ссылкой на зампреда правления Георгия Горшкова.

В августе, по предварительным оценкам, продажи ипотеки были сопоставимы с июльскими значениями и составили 355 млрд рублей. Выдачи за весь год могут достичь 5,1 трлн рублей - это на 35% ниже результата прошлого года, но выше прошлого прогноза банка в 4,6 трлн рублей.

"На спрос в ипотеке "давят" экстра-высокие ставки, сокращение господдержки и дополнительные меры регулятора по "охлаждению" рынка. С одной стороны, доступность жилищного кредитования снизилась, с другой - покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей, переезде в другой город. Мы видим, что рынок поддержала "семейная" ипотека, которая продолжит замещать действовавшие ранее госпрограммы, но в этом году ситуация довольно быстро меняется. Пока мы прогнозируем, что продажи этого года составят примерно 5,1 трлн рублей, но многое будет зависеть от спроса заемщиков осенью и зимой", - сказал Горшков.

Во втором полугодии структура ипотечных продаж активно меняется. В августе укрепилось значение "семейной" ипотеки: если в первом полугодии она занимала в среднем 36% от общего объема сделок, то по итогам августа ее доля может превысить 44%, прогнозирует ВТБ. В декабре, по его прогнозам, банки будут проводить по "семейной" ипотеке до половины сделок.

Кроме того, выросла доля рыночных программ. По итогам августа на них пришлось 48% от всего объема ипотечных сделок в России (весной 2022 года она занимала в среднем четверть). Такие результаты возможны даже при рекордно высоких ставках, которые уже девять месяцев превышают 15% в среднем по рынку. Учитывая риторику ЦБ, снижение ключевой ставки, а за ней - и ставок по кредитам, может начаться только в следующем году, отмечает ВТБ.

По его оценке, в этом году рынок фактически "откатится" к результату 2022 года, когда его объемы составили 4,8 трлн рублей. Однако напрямую два этих периода сравнивать нельзя, так как на итоги 2022 года существенное влияние оказал резкий рост ключевой ставки, в этом же году она увеличивается поэтапно.

При этом, по словам Горшкова, уже очевидно, что в России будет формироваться отложенный спрос на недвижимость. "Клиенты, которые не подходят под условия действующих госпрограмм, будут стремиться отложить покупку жилья до нормализации ситуации и разместить накопления на вклады, по которым банки сейчас предлагают экстра-доходность", - заявил он.